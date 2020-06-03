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Состоялся анонс Project CARS 3

Опубликовано: 1 час. 33 мин. назад
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Совсем неожиданно состоялся анонс Project CARS 3 – продолжения серии автосимуляторов от компании Slightly Mad Studios. Согласно скудной информации, которая на данный момент опубликована разработчиками, игроков ждет «максимальное гоночное путешествие». Можно будет приобрести сотни виртуальных автомобилей элитных брендов, улучшить и всячески тюнинговать свой автопарк. Не обойдется и без кастомизации виртуальной персоны.

Релиз Project CARS 3 ожидается уже летом 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Announce Trailer
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