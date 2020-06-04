Трейлер нового дополнения Harvest для Path of Exile

Компания Grinding Gear Games опубликовала новое видео для Path of Exile, посвященное дополнению Harvest, которое выйдет 19 июня на ПК и 24 числа на PS4 и Xbox One. Его события развернутся вокруг Священной рощи – древнего сада, обладающего таинственной силой. Сажая там семена, можно будет выращивать опасных врагов, а затем помещать их жизненные силы в предметы.

Дополнение добавляет в игру лигу испытаний Жатва, новые возможности ремесла, 8 новых умений, 2 новых камня поддержки и 12 уникальных предметов. Кроме этого будут обновлены двуручное оружие, боевые кличи, клейма, мощные удары и дерево пассивных умений, а также переработано более 50 существующих предметов.