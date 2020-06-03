Опасный мир The Last of Us: Part 2

Прошла неделя с момента выхода предыдущего видеодневника разработчиков The Last of Us: Part 2, пора смотреть следующий. На этот раз создатели игры рассказывают о мире, в котором нам предстоит провести немало часов. Разные его локации будут чувствоваться совершенно по-своему.

Например, городок Джексон – мирное поселение, где по улицам бегают веселые детишки, а все еще работающая электростанция помогает людям наслаждаться благами цивилизации даже в постапокалиптических реалиях. Сиэтл, с другой стороны – очень опасное место. Город буквально полностью захватила природа, а за контроль над ресурсами в нем постоянно ведут сражения три группировки.

Напомним, что релиз The Last of Us: Part 2 ожидается 19 июня 2020 года эксклюзивно для PlayStation 4.