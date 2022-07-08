Состоялся анонс пошаговой стратегии Crown Wars: The Black Prince

Компания-разработчик Artefacts Studio в рамках выставки Nacon Connect анонсировала пошаговую стратегию с ролевыми элементами Crown Wars: The Black Prince.

Действие игры происходит в эпоху Столетней войны. Возьмите на себя роль главы знатной семьи и добейтесь славы, сражаясь с вражескими фракциями и используя конфликт для собственной выгоды. Вам предстоит заниматься дипломатией, управлять ресурсами и военным отрядами, а также вступать в тактические битвы.

Релиз Crown Wars - The Black Prince ожидается в 2023 году на PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam) и Nintendo Switch.