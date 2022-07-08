Авторы Clash: Artifacts of Chaos впервые представили геймплей проекта

Студия ACE Team представила новый трейлер Clash: Artifacts of Chaos – духовного наследника Zeno Clash. В свежем ролике можно впервые оценить игровой процесс проекта.

Clash: Artifacts of Chaos – красочный экшен, действие которого происходит в сюрреалистичном мире Зенозоик. Главным героем станет могучий воин по имени Псевдо, который отправляется на поиски артефактов Хаоса. Геймплей сосредоточен на рукопашных боях, поэтому для успешного продвижения по игре будет необходимо изучить различные техники.

Игра выйдет 9 февраля 2023 году на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5.