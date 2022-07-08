Состоялся релиз психологического хоррора MADiSON

Сегодня вышел первый проект студии BLOODIOUS GAMES – психологический хоррор MADiSON. В честь этого авторы представили релизный трейлер игры.

В нем игрокам предлагают ближе познакомиться с ужасами, которые ждут подростка Луку. Герой попал в плен адского демона Мэдисона, пытающего его для продолжения своего кровавого ритуала. Чтобы выбраться и понять, что происходит, Луке предстоит исследовать огромный дом и решать головоломки, используя фотоаппарат мгновенной печати, который объединяет мир живых и мертвых.

MADiSON уже доступна на платформах PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Видео обрабатывается, выбор качества временно недоступен.