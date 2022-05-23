Состоялся анонс нового хоррора от Pixelsplit

Разработчики из инди-студии Pixelsplit представили свой следующий проект под названием Reveil. Нас ждет хоррор игра, сюжет которой будет разворачиваться вокруг сюрреалистичного цирка имени Братана Нельсона.

В описании новинки в Steam сказано, что игрок от первого лица погрузится в мир со стертыми границами между реальностью и иллюзией. Мы сыграем за Уолтера Томпсона, который, по всей видимости, раньше работал здесь. Он просыпается в этом неправдоподобном месте и будет исследовать его в надежде найти своих жену и дочь.

Геймплей проекта будет построен на решении всевозможных головоломок, что отдает ранними играми серии Silent Hill. Другое, что можно заметить в тизер-трейлере – графика. Reveil сделана в Unity и уже сейчас можно отметить отличные освещение и левел-дизайн.

Опробовать новинку можно будет в 2023 году. Более конкретная дата релиза не называется.