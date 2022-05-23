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The Dust официально анонсировали разработку I, the Inquisitor

Опубликовано: вчера, 18:02:58
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Разработчики из The Dust анонсировали новый проект в жанре приключенческого боевика под названием I, the Inquisitor. Игра основана на книгах Яцека Пекары. Сюжет его произведений разворачивается вокруг альтернативной истории, в которой Иисус не прощает тех, кто его распял, а отвечает им яростью и злостью. Все последующие века инквизиторы под его знаменами несут наказание тем, кто нарушил библейские законы.

Reveal Trailer

Игрокам предстоит окунуться в 1500-е годы и взять на себя роль Мордимера Мэддердина. Во время нелинейного прохождения проекта именно мы будем решать, что ждет грешников: помилование или наказание. Как заявляют в The Dust, мы раскроем преступления нарушителей веры, постепенно открывая новую, более страшную правду о потустороннем зле, которое собирается проникнуть в наш мир.

Авторы обещают и глубокую боевую систему на мечах, а также допросы персонажей в стиле детективных игр.

I, the Inquisitor выйдет на большинстве актуальных платформ: PC, PS5, Xbox Series X|S. Точная дата выхода пока не сообщается.

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