Содержимое сезонного пропуска Zombie Army 4: Dead War

Выход кооперативного шутера Zombie Army 4: Dead War случится только через неделю – несмотря на это, компания Rebellion уже сейчас предлагает нам ознакомиться с содержимым сезонного абонемента игры. Для наглядности был опубликован тематический трейлер, перечисляющий все ключевые особенности платного пропуска.

Абонемент предложит раскошелившимся владельцам следующие подарки: уникальную кампанию «Культ преисподней» с тремя сюжетными заданиями, четырех героев, четыре комплекта нарядов и девять наборов с оружием, которые также включают новые талисманы и скины.

Вероятно, вышеописанный пропуск будет работать только для первого сезона пострелизной поддержки, а весь последующий контент придется покупать отдельно. Премьера Zombie Army 4: Dead War состоится 4 февраля 2020 года на PC (в Epic Games Store), PS4 и Xbox One.