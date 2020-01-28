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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Содержимое сезонного пропуска Zombie Army 4: Dead War

Опубликовано: вчера, 17:59:44
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Выход кооперативного шутера Zombie Army 4: Dead War случится только через неделю – несмотря на это, компания Rebellion уже сейчас предлагает нам ознакомиться с содержимым сезонного абонемента игры. Для наглядности был опубликован тематический трейлер, перечисляющий все ключевые особенности платного пропуска.

Абонемент предложит раскошелившимся владельцам следующие подарки: уникальную кампанию «Культ преисподней» с тремя сюжетными заданиями, четырех героев, четыре комплекта нарядов и девять наборов с оружием, которые также включают новые талисманы и скины.

Вероятно, вышеописанный пропуск будет работать только для первого сезона пострелизной поддержки, а весь последующий контент придется покупать отдельно. Премьера Zombie Army 4: Dead War состоится 4 февраля 2020 года на PC (в Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

Post Launch Trailer
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