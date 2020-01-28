Dying Light: Bad Blood теперь бесплатна – для владельцев Dying Light

В 2018 году компания Techland выпустила королевскую битву Dying Light: Bad Blood – с тех пор игра пребывает в раннем доступе Steam и периодически получает новый контент, хотя геймеры в ней не особо заинтересованы. Как стало известно сегодня, девелоперы более не берут за Bad Blood деньги – вместо этого ее раздают бесплатно всем владельцам стандартной Dying Light.

Если у вас есть оригинальная игра и вы хотите забрать подарок, тогда перейдите на официальный сайт от Techland. Далее вам нужно создать аккаунт (или войти в уже существующий), а затем связать его со своим игровым профилем, где находится ваша копия Dying Light (Steam/Xbox Live/PlayStation Network). В конце останется только перейти по ссылке с заветным ключиком Bad Blood.

Важно отметить, что копии Dying Light: Bad Blood раздают только для Steam, так как королевская битва еще не покинула пределы персональных компьютеров. От пользователей игра получила смешанные отзывы.



