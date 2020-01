Dying Light: Bad Blood теперь бесплатна – для владельцев Dying Light

Компания CD Projekt Red сообщила о том, что сегодня состоялся релиз ролевой карточной игры во вселенной The Witcher, Thronebreaker: The Witcher Tales, на консоли Nintendo Switch. Проект, напомним, раскрывает историю Мэве...

Thronebreaker: The Witcher Tales теперь и на Switch

Приключение начинается: состоялся релиз Journey to the Savage Planet

Издательство 505 Games и студия Typhoon отправили в релиз свое новое приключение Journey to the Savage Planet для платформ PC, PS4 и Xbox One. Также был опубликован тематический трейлер – с необыкновенными...