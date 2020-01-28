НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1147
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (3)Видео (2)Скриншоты (5)

Dying Light: Bad Blood теперь бесплатна – для владельцев Dying Light

Опубликовано: вчера, 17:33:08
Поделиться:  

В 2018 году компания Techland выпустила королевскую битву Dying Light: Bad Blood – с тех пор игра пребывает в раннем доступе Steam и периодически получает новый контент, хотя геймеры в ней не особо заинтересованы. Как стало известно сегодня, девелоперы более не берут за Bad Blood деньги – вместо этого ее раздают бесплатно всем владельцам стандартной Dying Light.

Если у вас есть оригинальная игра и вы хотите забрать подарок, тогда перейдите на официальный сайт от Techland. Далее вам нужно создать аккаунт (или войти в уже существующий), а затем связать его со своим игровым профилем, где находится ваша копия Dying Light (Steam/Xbox Live/PlayStation Network). В конце останется только перейти по ссылке с заветным ключиком Bad Blood.

Важно отметить, что копии Dying Light: Bad Blood раздают только для Steam, так как королевская битва еще не покинула пределы персональных компьютеров. От пользователей игра получила смешанные отзывы.

 

Dying Light: Bad Blood картинка

 

Вам также может быть интересно
Horizon: Zero Dawn в будущем может выйти на ПК Эксклюзивная PS4 игра Horizon Zero Dawn в будущем может выйти на ПК. Об этом сообщило три источника, знакомых с планами Sony, зарубежному порталу Kotaku. Если эти слухи правдивы, то данная игра станет первым эксклюзивным проектом Sony... Horizon: Zero Dawn в будущем может выйти на ПК Marvel's Avengers выйдет позже Компания Square Enix объявила о переносе даты релиза не только Final Fantasy 7 Remake. Такая же участь постигла и еще один проект – Marvel Avengers, который разрабатывается Crystal Dynamics... Marvel's Avengers выйдет позже
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 20:05:100Следующее обновление для The Division 2 вернет часть Нью-Йорка вчера, 19:40:381Событие «Терминатор» в новом трейлере Ghost Recon Breakpoint вчера, 18:31:100Игры для подписчиков Xbox Live Gold в феврале 2020 вчера, 17:59:440Содержимое сезонного пропуска Zombie Army 4: Dead War вчера, 17:33:080Dying Light: Bad Blood теперь бесплатна – для владельцев Dying Light вчера, 17:10:391Приключение начинается: состоялся релиз Journey to the Savage Planet вчера, 16:51:370Pillars of Eternity II: Deadfire прибыла на консоли
Новости игр
Трейлер шестого сезона Battlefield V – «Вглубь джунглей»ИГРЫ Трейлер шестого сезона Battlefield V – «Вглубь джунглей» Компания EA и студия DICE продолжают поддерживать свой весьма спорный шутер Battlefield V. Сегодня вот они опубликовали свежий трейлер, посвященный пострелизному контенту шестого сезона под названием... Thronebreaker: The Witcher Tales теперь и на SwitchИГРЫ Thronebreaker: The Witcher Tales теперь и на Switch Компания CD Projekt Red сообщила о том, что сегодня состоялся релиз ролевой карточной игры во вселенной The Witcher, Thronebreaker: The Witcher Tales, на консоли Nintendo Switch. Проект, напомним, раскрывает историю Мэве... Приключение начинается: состоялся релиз Journey to the Savage PlanetИГРЫ Приключение начинается: состоялся релиз Journey to the Savage Planet Издательство 505 Games и студия Typhoon отправили в релиз свое новое приключение Journey to the Savage Planet для платформ PC, PS4 и Xbox One. Также был опубликован тематический трейлер – с необыкновенными...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Приключение начинается: состоялся релиз Journey to the Savage PlanetCtrl + стрелка вправо