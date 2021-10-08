Безумный доктор вернется в Rainbow Six Siege

На официальном канале Ubisoft появился тизер, посвященный грядущему хэллоуинскому ивенту в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Он получил название Doktor's Curse.

Событие с таким же названием уже проходило в период Хэллоуина 2019 года. Тогда в шутере появился новый ассиметричный режим, где игрокам, разбившись на команды охотников и чудовищ, предстояло сражаться на видоизмененной карте «Луна-Парк». Кроме того, обновление добавляло новые предметы персонализации.

Пока что точная дата проведения события не известна.