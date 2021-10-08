НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1241253
Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
78Место:783 / 1635
Общая информацияНовости (67)Блоги (4)Видео (64)Скриншоты (11)Геймарт (1)Похожие игры (1)Достижения

Безумный доктор вернется в Rainbow Six Siege

Опубликовано: 08.10.2021 19:44:41
Поделиться:  

На официальном канале Ubisoft появился тизер, посвященный грядущему хэллоуинскому ивенту в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Он получил название Doktor's Curse.

Событие с таким же названием уже проходило в период Хэллоуина 2019 года. Тогда в шутере появился новый ассиметричный режим, где игрокам, разбившись на команды охотников и чудовищ, предстояло сражаться на видоизмененной карте «Луна-Парк». Кроме того, обновление добавляло новые предметы персонализации.

Пока что точная дата проведения события не известна.

Doktor's Curse Event Teaser [RUS]

Вам также может быть интересно
TORGI за King's Bounty II Следующий розыгрыш состоится 15 октября. Успей испытать удачу! Deathloop получает RedDevil. TORGI за King's Bounty II Игры PlayStation Plus в октябре 2021 года Sony объявила состав октябрьской подборки бесплатных игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus. Увы, ничего по-настоящему интересного компания не предложила. Самый известный проект из списка и так есть в PS Plus Collection на PS5... Игры PlayStation Plus в октябре 2021 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
7 час. 34 мин. назад0Хэллоуинский ивент в Apex Legends 08.10.2021 22:32:451Resident Evil 7 стала самой успешной игрой в серии 08.10.2021 21:35:152Игроки обвиняют разработчиков Marvel’s Avengers в обмане 08.10.2021 20:21:530В саундтреке Marvel’s Guardians of the Galaxy будут звучать хиты 80-х 08.10.2021 19:44:410Безумный доктор вернется в Rainbow Six Siege 08.10.2021 19:11:320eFootball получит первое крупное обновление в конце месяца 08.10.2021 18:30:092Rockstar анонсировали ремастер классических GTA
Новости игр
Анонсирован Ghost Recon FrontlineИГРЫ Анонсирован Ghost Recon Frontline Во время прямой трансляции, посвященной 20-летию серии Ghost Recon, состоялся анонс нового проекта – Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline. Это будет free-2-play PVP шутер с большим упором... Игроки обвиняют разработчиков Marvel’s Avengers в обманеИГРЫ Игроки обвиняют разработчиков Marvel’s Avengers в обмане Недавно супергеройский экшен Marvel’s Avengers пополнил список игр в Xbox Game Pass. Вскоре после этого разработчики добавили во внутриигровой магазин платные ускорители, позволяющие получать больше опыта и ресурсов... Состоялся релиз FIFA 22ИГРЫ Состоялся релиз FIFA 22 Electronic Arts опубликовала трейлер к релизу футбольного симулятора FIFA 22, который в этом году использует новую технологию HyperMotion. С ее помощью разработчики осуществили захват движений 22 профессиональных футболистов...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
eFootball получит первое крупное обновление в конце месяцаCtrl + стрелка вправо