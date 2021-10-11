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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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Трейлер кампании Call of Duty: Vanguard

Опубликовано: вчера, 18:44:49
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Издательство Activision опубликовало сюжетный трейлер новой части культового шутера. События Call of Duty: Vanguard развернутся в декорациях Второй Мировой Войны.

Игроки станут свидетелями зарождения спецотряда "Авангард", в который войдут представители противостоящих нацистам союзных держав: подрывник Лукас, летчик Уэйд, глава отряда Артур и его помощник Ричард. Советский Союз в команде будет представлен снайпершей Полиной в исполнении Лоры Бэйли. Сражаться предстоит на Восточном и Западном фронтах Европы, Тихоокеанском фронте и фронте Северной Африки.

В качестве антагониста выступит глава Гестапо Генрих Фрайзингер. Он стремится возродить нацистскую Германию и организовать Четвертый Рейх из праха умирающего Третьего. Чтобы помешать его планам, героям предстоит попасть в плен к неприятелю.

Call of Duty: Vanguard выйдет на PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X/S 5-го ноября.

Story Trailer [RUS]
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 22:55:42
пока Колда впечатляет, ждём ещё геймплей
Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)вчера, 20:08:20
Пока мне всё нравится, буду ждать релиза.
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