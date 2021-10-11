Трейлер кампании Call of Duty: Vanguard

Издательство Activision опубликовало сюжетный трейлер новой части культового шутера. События Call of Duty: Vanguard развернутся в декорациях Второй Мировой Войны.

Игроки станут свидетелями зарождения спецотряда "Авангард", в который войдут представители противостоящих нацистам союзных держав: подрывник Лукас, летчик Уэйд, глава отряда Артур и его помощник Ричард. Советский Союз в команде будет представлен снайпершей Полиной в исполнении Лоры Бэйли. Сражаться предстоит на Восточном и Западном фронтах Европы, Тихоокеанском фронте и фронте Северной Африки.

В качестве антагониста выступит глава Гестапо Генрих Фрайзингер. Он стремится возродить нацистскую Германию и организовать Четвертый Рейх из праха умирающего Третьего. Чтобы помешать его планам, героям предстоит попасть в плен к неприятелю.

Call of Duty: Vanguard выйдет на PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X/S 5-го ноября.