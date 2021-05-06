НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

СМИ: Sony перепроектирует PS5, чтобы победить дефицит

Опубликовано: вчера, 19:37:35, Sailas77
Поделиться:  
НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Тайваньское издание DigiTimes сообщило, что поставщики чипов готовятся к производству деталей для новой версии PlayStation 5. Оно должно стартовать между вторым и третьим кварталом 2022 года.

Согласно свежим данным, модернизированный вариант PS5 будет выпускаться с «полузаказным» 6-нн процессором AMD. Насколько он отличается от текущего, не уточняется. Скорее всего, благодаря ему повысится частота CPU и GPU.

В недавнем отчете финансовый директор Sony Хироки Тотоки намекнул, что изменение архитектуры может стать одним из решений для преодоления дефицита. Видимо, японский платформодержатель очень хочет удовлетворить спрос на PlayStation 5 среди аудитории.

 

Вам также может быть интересно
Игры PlayStation Plus в мае 2021 года Sony объявила состав майской подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. На этот раз им достанутся неплохие проектs, один из которых наверняка удовлетворит всех любителей шутеров. А для владельцев PlayStation 5... Игры PlayStation Plus в мае 2021 года Прямая трансляция State of Play, посвященная Ratchet & Clank: Rift Apart Sony рассказала, когда проведет следующую прямую трансляцию State of Play. Ждать осталось совсем недолго: эфир состоится 30 апреля, начало в 00:00 по Москве и Киеву. Значительная часть мероприятия будет посвящена Ratchet & Clank: Rift Apart... Прямая трансляция State of Play, посвященная Ratchet &amp; Clank: Rift Apart
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 22:41:56
а был ли мальчик, дурью маятся, видеокарт как бы нет, но большие деньги есть, соньки тоже есть, все довольны, кроме покупателя
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 19:39:28
Ну давайте еще по 20 ревизий консолей делать, чтобы разработчики, которые и так в большинстве забивают на оптимизацию, вообще с ума сошли.
Игровые новoсти
2 час. 55 мин. назад0Дата релиза Metro Exodus на PS5 и Xbox Series вчера, 21:24:060Дата запуска World of Warcraft: Burning Crusade Classic вчера, 19:57:581Представлена условно-бесплатная The Division: Heartland вчера, 19:37:352СМИ: Sony перепроектирует PS5, чтобы победить дефицит вчера, 13:37:001Кинематографический трейлер Hood: Outlaws & Legends 06.05.2021 12:31:290Анонс первого дополнения Buccaneers для Port Royale 4 06.05.2021 10:39:160Релизный трейлер Resident Evil Village
Новости игр
Трейлер второй главы «Семи Смертных Грехов» для HITMAN 3ИГРЫ Трейлер второй главы «Семи Смертных Грехов» для HITMAN 3 Компания IO Interactive выпустила новый трейлер для HITMAN 3, посвященный второй главе DLC Seven Deadly Sins, которая будет представлять Гордыню. Ее релиз состоится 10 мая. Анонс первого дополнения Buccaneers для Port Royale 4ИГРЫ Анонс первого дополнения Buccaneers для Port Royale 4 Kalypso Media и Gaming Minds Studios сообщили о том, что стратегия Port Royale 4 получит свое первое дополнение под названием Buccaneers. Аддон, действие которого развернется в XVII веке, добавит в игру новый режим «Буканьер»... Особенности геймплея Warhammer: Age of Sigmar Storm GroundИГРЫ Особенности геймплея Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground Компания Focus Home Interactive выпустила новый трейлер Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground, посвященный различным аспектам геймплея. В ролике рассказывается о трех фракциях (Грозорожденных Вечных, Обитателей Ночи и Нурглов)...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Кинематографический трейлер Hood: Outlaws & LegendsCtrl + стрелка вправо