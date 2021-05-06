СМИ: Sony перепроектирует PS5, чтобы победить дефицит

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Тайваньское издание DigiTimes сообщило, что поставщики чипов готовятся к производству деталей для новой версии PlayStation 5. Оно должно стартовать между вторым и третьим кварталом 2022 года.

Согласно свежим данным, модернизированный вариант PS5 будет выпускаться с «полузаказным» 6-нн процессором AMD. Насколько он отличается от текущего, не уточняется. Скорее всего, благодаря ему повысится частота CPU и GPU.

В недавнем отчете финансовый директор Sony Хироки Тотоки намекнул, что изменение архитектуры может стать одним из решений для преодоления дефицита. Видимо, японский платформодержатель очень хочет удовлетворить спрос на PlayStation 5 среди аудитории.