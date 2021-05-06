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Кинематографический трейлер Hood: Outlaws & Legends

Опубликовано: вчера, 13:37:00
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Focus Home Interactive опубликовала кинематографический трейлер многопользовательской игры Hood: Outlaws & Legends, демонстрирующий противостояние за владение сундуком с сокровищами. Вступить в него пользователи смогут 10 мая, а оформившие предварительный заказ – уже завтра.

Напомним, в Hood: Outlaws & Legends игроки смогут взять под свое управление четырех персонажей из «Легенды о Робин Гуде», представляющих различные классы: Рейнджер (Робин Гуд), Охотница (Марианна), Дебошир (Маленький Джон) и Мистик (Отец Тук).

We are Legends Trailer
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Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)вчера, 14:11:06
Трейлер прям огонь, музыка ужас shok
того кто там маркетингом занимается нужно немного укоротить, ровно на одну голову butcher
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