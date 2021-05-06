Кинематографический трейлер Hood: Outlaws & Legends

Focus Home Interactive опубликовала кинематографический трейлер многопользовательской игры Hood: Outlaws & Legends, демонстрирующий противостояние за владение сундуком с сокровищами. Вступить в него пользователи смогут 10 мая, а оформившие предварительный заказ – уже завтра.

Напомним, в Hood: Outlaws & Legends игроки смогут взять под свое управление четырех персонажей из «Легенды о Робин Гуде», представляющих различные классы: Рейнджер (Робин Гуд), Охотница (Марианна), Дебошир (Маленький Джон) и Мистик (Отец Тук).