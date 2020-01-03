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Mypulse Опубликовал Mypulse 3

Слух: новые видеокарты NVIDIA Ampere выйдут во второй половине 2020

Опубликовано: 03.01.2020 18:15:25, Mypulse
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Слухи о том, что компания NVIDIA разрабатывает видеокарты на новой архитектуре Ampere, ходят по сети уже давно. Теперь же издание Taipei Times с уверенностью заявляет, что очередное поколение «зеленых» GPU появится во второй половине 2020 года.

Новые чипы будут созданы по технологии 7-нанометров, что позволит повысить общее быстродействие моделей примерно на 50% в сравнении с текущим поколением Turing (12-нанометров). Вдобавок видеокарты Ampere окажутся более экономными – они будут потреблять примерно в два раза меньше энергии, нежели Turing.

Предполагается, что новое поколение GPU от NVIDIA сможет запускать игры в 4К-разрешении с включенной технологией трассировки лучей, удерживая при этом заветные 60 FPS. Анонс Ampere может состояться летом 2020 года на конференции SIGGRAPH.

 

NVIDIA Ampere картинка

 

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новыестарые3 ком.
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Старший консильери
VladPlasmius (уровень 18)04.01.2020 02:39:43
Desire писал(а):
Почему бы и нет? Кому мешает?
Тем более видеокарты довольно прямо связаны с играми...
Почему тогда постят какой то слух, который не подвержен, в котором нет ни каких данных, который не несет ни какую информацию?
К слову на CES 2020(международная выставка железа, софта и т.д.) амд 7 января уже покажут новые процы и раскажут про видяхи. Но про это нет новости,хм.... Да и ваще, до этого новости если уж и были про железо, то были обзоры и статьи пощюпанные авторами А НЕ ВОТ ЭТО

Добавлено позже:
Я понимаю если бы еще постили к примеру, ушел из жизни "кожанная куртка". Типо информации тоже ни какой не несет, но все же с игровой индустрией связано.
Игровой разум
Desire (уровень 22)04.01.2020 01:20:55
Сообщение отредактировано пользователем 04.01.2020 02:21:17
VladPlasmius писал(а):
Обана, а новость про железо (даже не новость, а слух) зачем на игровом сайте?
Почему бы и нет? Кому мешает?
Тем более видеокарты довольно прямо связаны с играми...
Старший консильери
VladPlasmius (уровень 18)03.01.2020 23:47:26
Сообщение отредактировано пользователем 03.01.2020 23:47:58
Обана, а новость про железо (даже не новость, а слух) зачем на игровом сайте?
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