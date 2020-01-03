Слух: новые видеокарты NVIDIA Ampere выйдут во второй половине 2020

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Слухи о том, что компания NVIDIA разрабатывает видеокарты на новой архитектуре Ampere, ходят по сети уже давно. Теперь же издание Taipei Times с уверенностью заявляет, что очередное поколение «зеленых» GPU появится во второй половине 2020 года.

Новые чипы будут созданы по технологии 7-нанометров, что позволит повысить общее быстродействие моделей примерно на 50% в сравнении с текущим поколением Turing (12-нанометров). Вдобавок видеокарты Ampere окажутся более экономными – они будут потреблять примерно в два раза меньше энергии, нежели Turing.

Предполагается, что новое поколение GPU от NVIDIA сможет запускать игры в 4К-разрешении с включенной технологией трассировки лучей, удерживая при этом заветные 60 FPS. Анонс Ampere может состояться летом 2020 года на конференции SIGGRAPH.



