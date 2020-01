The Lord of the Rings: Gollum посетит PS5 и Xbox Series X

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum PS4 / PS5 / Series X / XOne / ПК

The Lord of the Rings: Gollum была анонсирована еще в марте прошлого года как проект для PC и всех актуальных консолей. Недавно же в продаже появился новый выпуск журнала Edge, из которого стало известно, что игра про Голлума однозначно посетит PlayStation 5 и Xbox Series X где-то в 2021 году.

The Lord of the Rings: Gollum разрабатывается в жанре стелс-экшена с элементами адвенчуры. Девелоперы обещают уникальную механику раздвоения личности, огромные локации и стильный графический дизайн, основанный на зарисовках самого Толкина.

Игровая история Голлума начнется в Барад-дуре – главной крепости Мордора. По сюжету геймеры смогут посетить различные уголки Средиземья, встретить множество знакомых персонажей и завершить несколько увлекательных квестовых линий.