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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Руководителем DICE LA оказался Винс Зампелла – студия займется новой игрой

Опубликовано: 03.01.2020 17:39:37, Mypulse
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В игровой индустрии Винс Зампелла выделяется следующими достижениями: он работал над Medal of Honor: Allied Assault, основал Infinity Ward, дал старт серии Call of Duty, а затем собрал Respawn Entertainment, которая сейчас является частью Electronic Arts. Теперь же у именитого разработчика появилась новая должность – он стал руководителем DICE LA.

По данным СМИ, Зампелла возглавил DICE LA еще год назад, хотя публично о таком назначении сообщили совсем недавно. Согласно LA Times, небольшая DICE LA получит новую жизнь: студии проведут ребрендинг и дадут создать собственную новую игру. Вместе с Зампеллой команда продолжит работать в составе «семьи» EA, но независимо от Respawn и головного офиса DICE в Швеции.

При этом Зампелла сохранит свою текущую роль в Respawn – своего рода тренер для лидеров компании. Непосредственно боссами Respawn отныне считаются Чед Гренир (Apex Legends), Стиг Асмуссен (Star Wars Jedi: Fallen Order) и Питер Хиршман (Medal of Honor: Above and Beyond для VR).

 

Внутри студии DICE LA
Внутри студии DICE LA

 

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