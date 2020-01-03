Руководителем DICE LA оказался Винс Зампелла – студия займется новой игрой

В игровой индустрии Винс Зампелла выделяется следующими достижениями: он работал над Medal of Honor: Allied Assault, основал Infinity Ward, дал старт серии Call of Duty, а затем собрал Respawn Entertainment, которая сейчас является частью Electronic Arts. Теперь же у именитого разработчика появилась новая должность – он стал руководителем DICE LA.

По данным СМИ, Зампелла возглавил DICE LA еще год назад, хотя публично о таком назначении сообщили совсем недавно. Согласно LA Times, небольшая DICE LA получит новую жизнь: студии проведут ребрендинг и дадут создать собственную новую игру. Вместе с Зампеллой команда продолжит работать в составе «семьи» EA, но независимо от Respawn и головного офиса DICE в Швеции.

При этом Зампелла сохранит свою текущую роль в Respawn – своего рода тренер для лидеров компании. Непосредственно боссами Respawn отныне считаются Чед Гренир (Apex Legends), Стиг Асмуссен (Star Wars Jedi: Fallen Order) и Питер Хиршман (Medal of Honor: Above and Beyond для VR).



Внутри студии DICE LA