Следующее обновление для The Division 2 вернет часть Нью-Йорка

События The Division 2 происходят в Вашингтоне, где геймерам необходимо бороться с новыми врагами. Однако с грядущим обновлением сюжет снова перенесется в Нью-Йорк (место действия первой части) – в небольшую локацию «Кони-Айленд» и на ограниченное время.

Игрокам предстоит добраться до острова и отыскать ученых, без помощи которых невозможно справиться с так называемым Зеленым ядом. Главной угрозой окажется организация «Черные бивни», уже давно пытающаяся сломить сопротивление выживших.

Апдейт будет бесплатным, а его релиз состоится в феврале 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. Владельцы сезонного абонемента смогут оценить две сюжетные миссии на неделю раньше остальных.