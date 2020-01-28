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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Событие «Терминатор» в новом трейлере Ghost Recon Breakpoint

Опубликовано: вчера, 19:40:38
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Компания Ubisoft пополнила сегодня свой сетевой шутер Ghost Recon Breakpoint крупным обновлением 1.1.0, которое весит аж 11 гигабайт. Также она опубликовала трейлер к старту события «Терминатор», что позволяет получить несколько предметов для кастомизации своего персонажа.

Патч исправил в Ghost Recon Breakpoint множество ошибок и изменил баланс некоторых геймплейных аспектов. Событие «Терминатор» же дает геймерам возможность сразиться с культовым роботом, который пытается уничтожить объединение Skell Technology. Всего доступно два сюжетных задания.

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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)4 час. 17 мин. назад
Черти,всю интригу испортили. Не такого я ожидал.
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