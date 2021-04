Следующая Ubisoft Forward пройдет в рамках Е3 2021

Недавно стало известно, что выставка Е3 2021 пройдет в полностью цифровом формате. На ней свои игры представят Nintendo, Microsoft, Warner Bros. и многие другие компании. К ним также относится Ubisoft, которая в рамках мероприятия организует новый выпуск прямой трансляции Ubisoft Forward.

Французское издательство даже объявило точную дату события. Оно состоится 12 июня, начало – в 22:00 по Москве и Киеву. Вероятно, зрителей ждут новости о Far Cry 6, Prince of Persia: The Sands of Time Remake и других проектах.