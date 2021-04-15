НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Следующая Ubisoft Forward пройдет в рамках Е3 2021

Опубликовано: 6 час. 34 мин. назад, Sailas77
Поделиться:  

Недавно стало известно, что выставка Е3 2021 пройдет в полностью цифровом формате. На ней свои игры представят Nintendo, Microsoft, Warner Bros. и многие другие компании. К ним также относится Ubisoft, которая в рамках мероприятия организует новый выпуск прямой трансляции Ubisoft Forward.

Французское издательство даже объявило точную дату события. Оно состоится 12 июня, начало – в 22:00 по Москве и Киеву. Вероятно, зрителей ждут новости о Far Cry 6, Prince of Persia: The Sands of Time Remake и других проектах.

Вам также может быть интересно
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в апреле 2021 Microsoft объявила подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold в апреле 2021 года. К сожалению, никаких известных хитов в перечне нет. Все проекты либо нишевые, либо довольно средние по качеству исполнения... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в апреле 2021 Игры PlayStation Plus в апреле 2021 года Sony рассказала, какие игры получат подписчики PlayStation Plus в апреле 2021 года. В подборку вошли сразу два проекта с зомби-тематикой, причем один из них пока еще сохраняет статус эксклюзива PS4. А владельцы PS5 традиционно получат... Игры PlayStation Plus в апреле 2021 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Игровой разум
Прометей (уровень 29)11 мин. назад
Очень жду новостей по FC6 и PoP. Надеюсь, назовут даты релизов.
Игровые новoсти
4 мин. назад0Главное из Resident Evil Showcase 2 час. 35 мин. назад0Трансляция Resident Evil Showcase 6 час. 34 мин. назад1Следующая Ubisoft Forward пройдет в рамках Е3 2021 8 час. 30 мин. назад1Анонс первого сюжетного дополнения к Wasteland 3 9 час. 23 мин. назад0Новый трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 9 час. 57 мин. назад5Дата релиза Days Gone на ПК вчера, 09:59:390Релиз DLC Wrath of the Druids для Assassin's Creed Valhalla перенесли
Новости игр
Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: HorizonsИГРЫ Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: Horizons В честь выставки «ИгроМир 2016» компания Frontier Developments сообщила о снижении цены на космический симулятор Elite Dangerous и абонемент Elite Dangerous: Horizons для российских игроков. Уже сейчас в сервисе Steam... Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge подтверджена на SwitchИГРЫ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge подтверджена на Switch На недавней презентации Indie World, которую провела компания Nintendo, были объявлены новости о Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Разработчики из Tribute Games совместно с издательством Dotemu анонсировали... Дата релиза Days Gone на ПКИГРЫ Дата релиза Days Gone на ПК Bend Studio и Sony Interactive Entertainment представили трейлер ПК-версии Days Gone. В ролике разработчики сообщили, когда проект выйдет на персональных компьютерах. Это произойдет уже 18 мая 2021 года...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Анонс первого сюжетного дополнения к Wasteland 3Ctrl + стрелка вправо