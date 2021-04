Анонс первого сюжетного дополнения к Wasteland 3

Студия inXile Entertainment вместе с издательством Deep Silver анонсировали первое сюжетное дополнение к Wasteland 3. Оно называется The Battle of Steeltown и отправит пользователей на завод по созданию техники для Патриарха Колорадо.

Поставки оттуда почему-то приостановились, и Пустынные рейнджеры отправились разобраться с ситуацией. После прибытия они увидели, насколько сложным оказалось положение дел. Бандиты осаждают фабрику, рабочие бастуют, а начальник не может справиться с возникшим хаосом.

The Battle of Steeltown выйдет 3 июня на ПК, PS4 и Xbox One.