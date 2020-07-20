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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 3
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Следующая часть Splinter Cell может выйти в следующем году

Опубликовано: 11 час. 40 мин. назад
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Актер озвучания итальянской локализации Splinter Cell — Лука Уорд, подаривший Сэму Фишеру свой голос, поделился информацией о том, что новая часть знаменитой стелс-франшизы станет заключительной для Сэма Фишера и выйдет в 2021 году. По словам Луки, изначально Ubisoft хотели выпустить игру в текущем году, но в планы вмешался COVID-19.

В прошлом году глава Ubisoft Ив Гиймо так же рассказал общественности о том, что новый Splinter Cell представит серию в совершенно новом виде. В сети ходили слухи о том, что возможно это будет VR-проект, впрочем, Ubisoft может разрабатывать одновременно несколько игр, одна из которых может выйти на консолях текущего и следующего поколений, а также PC.

 

 

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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Бич человечества
GenEralShePard (уровень 18)9 час. 9 мин. назад
Почему какой-то актеришка Лука Уорд решил, что у него есть право давать инсайды по поводу игр?) Как такие как он потом работу находят?
Игровой разум
dimon2 (уровень 19)10 час. 6 мин. назад
ДА!!! Стелсов мало нынче, дядя Сэм, давай, жги!
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)10 час. 12 мин. назад
Хм, я уж соскучился по Семену, последняя Blacklist была очень годной. Правда, возвращать серию спустя столько лет и говорить, что она этим завершится - странный ход.
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