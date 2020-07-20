Следующая часть Splinter Cell может выйти в следующем году

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Актер озвучания итальянской локализации Splinter Cell — Лука Уорд, подаривший Сэму Фишеру свой голос, поделился информацией о том, что новая часть знаменитой стелс-франшизы станет заключительной для Сэма Фишера и выйдет в 2021 году. По словам Луки, изначально Ubisoft хотели выпустить игру в текущем году, но в планы вмешался COVID-19.

В прошлом году глава Ubisoft Ив Гиймо так же рассказал общественности о том, что новый Splinter Cell представит серию в совершенно новом виде. В сети ходили слухи о том, что возможно это будет VR-проект, впрочем, Ubisoft может разрабатывать одновременно несколько игр, одна из которых может выйти на консолях текущего и следующего поколений, а также PC.