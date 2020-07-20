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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 4
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Cyberpunk 2077 можно будет пройти, не закончив основной сюжет

Опубликовано: вчера, 16:30:30
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Павел Саско, старший дизайнер квестов в новом проекте от CD Project REDCyberpunk 2077, рассказал об общей структуре игры.

Павел заявил о том, что авторы игры прибегли к структуре квестов The Witcher 3: Wild Hunt, в которой есть как основная история, так и множество ответвлений. Но помимо этого в Cyberpunk 2077 добавлена еще одна вариация квестов – в них задания могут начинаться при самых разных обстоятельствах, погодных условиях и других факторах.

Сами разработчики не знают, в каком порядке игроки достигнут того или иного квеста, так как внутриигровая система будет выдавать их исходя из процента прохождения и выполнения ряда специальных условий. Это самая сложная квестовая система из всех представленных в проектах от CD Project RED.

Подобные миссии будут влиять не только на внесюжетный прогресс, но и изменять основную ветку истории, позволяя игрокам пройти игру при условии, что они еще не достигли финала основного сюжета. Геймеры смогут получить эпилог, который будет значительно отличаться от других при условии, если в ходе прохождения у главного героя будет другое происхождение, другие встреченные на пути персонажи и отношения с ними.

Напомним, что Cyberpunk 2077 выходит на PC, PS4, Xbox One 19 ноября 2020 года.

 

 

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Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)10 час. 6 мин. назад
Starrkiller писал(а):
Можно, в рамках нескольких прохождений.
учитывая то, что написано в тексте, то вероятность такова, что даже проходя несколько раз, ты какие-то задания не встретишь никогда
Геймер
andystorm (уровень 4)11 час. 14 мин. назад
Хидео Кодзиме такое и не снилось. Аплодисменты CD Project RED!!!clapping
Казуальный игрок
Starrkiller (уровень 2)11 час. 55 мин. назад
Rega-002 писал(а):
получается, пройти все задания, что придумают разработчики, принципиально будет невозможно?
Можно, в рамках нескольких прохождений.
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)11 час. 57 мин. назад
получается, пройти все задания, что придумают разработчики, принципиально будет невозможно?
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