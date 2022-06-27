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Nickless Опубликовал Nickless 1

Скончался Берни Столар, повлиявший на развитие PlayStation и Sega

Опубликовано: 45 мин. назад, Nickless
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В возрасте 75 лет ушел из жизни легендарный Берни Столар – бывший президент Sega of America и один из основателей Sony Computer Entertainment America. Об этом порталу VentureBeat сообщили его друзья.

Столар вошел в игровую индустрию в 1980 году и на заре карьеры успел поработать в Atari. В частности, он работал над созданием портативной игровой платформы Lynx. Затем бизнесмен стал соучредителем американского подразделения Sony PlayStation. Он помогал запускать консоль на рынок и наладил связь со студиями, создавшими раннюю библиотеку консоли – например, Ridge Racer, Crash Bandicoot, Oddworld и Spyro.

Покинув Sony, Столар получил работу в Sega. Первым его важным решением стал отказ от поддержки Sega Saturn в пользу создания новой технологии. Он привел с собой новую команду – так на свет появилась Sega Dreamcast. Помимо этого, Столар приобрел студию Visual Concepts, которая впоследствии преобразилась в 2K Sports. Также Столар какое-то время работал в Google, однако вскоре ушел, поскольку компания не была заинтересована в развитии игрового бизнеса.

 

 

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Гранд-мастер джедай
= Shell = (уровень 21)36 мин. назад
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