Скончался Берни Столар, повлиявший на развитие PlayStation и Sega

Новые мехи и релиз на смартфоны: анонсирована Into the Breach: Advanced Edition

Представлен расширенный геймплейный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox

Студия GSC Game World обновила планируемую дату выхода шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Согласно информации на странице сиквела в Steam, игру собираются выпустить в декабре 2023 года...

В возрасте 75 лет ушел из жизни легендарный Берни Столар – бывший президент Sega of America и один из основателей Sony Computer Entertainment America . Об этом порталу VentureBeat сообщили его друзья.

Представлен расширенный геймплейный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox

Ctrl + стрелка вправо