The Last Case of Benedict Fox

The Last Case of Benedict Fox Xbox Series / ПК

Издательство Rogue Games и разработчики из Plot Twist показали расширенный геймплейный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox.

В ролике демонстрируются новые сцены детективного приключения, сопровождаемые комментариями креативного директора Бартека Лесяковски. На кадрах мы видим главного героя Бенедикта Фокса, оказавшегося в жутком особняке, и можем получить представление об общей атмосфере игры.

The Last Case of Benedict Fox выйдет на PC и Xbox Series X|S весной 2023 года.