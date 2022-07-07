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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Жуткий отель с ловушками – в новом сюжетном трейлере The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Опубликовано: 10 час. 51 мин. назад
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Bandai Namco Games и Supermassive Games поделились с поклонниками хоррор-антологии The Dark Pictures свежим трейлером четвертой части серии The Devil In Me. Ролик посвятили некоторым сюжетным сценам игры.

The Devil In Me рассказывает о группе режиссеров-документалистов, которым поступил загадочный звонок с приглашением в «Замок убийств» - точную копию отеля, построенного известным серийным убийцей Генри Холмсом. Упускать такую возможность было бы глупо, поэтому команда отправилась на съемки нового эпизода. Вот только сюжетец получится гораздо «веселее», чем они представляли. Члены группы обнаруживают, что за ними следят, а на кон поставлены уже не рейтинги, а их собственные жизни.

Как стало известно из нового трейлера, The Dark Pictures: The Devil in Me выйдет осенью этого года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Steam).

Story Trailer
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