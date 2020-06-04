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Сюжетный трейлер Necromunda: Underhive Wars

Опубликовано: 10 час. 29 мин. назад
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Focus Home Interactive опубликовала сюжетный трейлер пошаговой тактической РПГ во вселенной Warhammer 40k, которая основана на настольной игре Necromunda. В ролике рассказывает о месте, где развернутся события Necromunda: Underhive Wars – мире-улье Империума, Некромунде. Здесь предстоит сразиться за залежи сокровищ, которые еще остались глубоко в Подулье, в роли членов одного из трех домов: Орлок, Эшер и Голиаф.

Релиз Necromunda: Underhive Wars состоится летом 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Welcome to the Underhive - Story Trailer [RUS]
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