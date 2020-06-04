Сюжетный трейлер Necromunda: Underhive Wars

Focus Home Interactive опубликовала сюжетный трейлер пошаговой тактической РПГ во вселенной Warhammer 40k, которая основана на настольной игре Necromunda. В ролике рассказывает о месте, где развернутся события Necromunda: Underhive Wars – мире-улье Империума, Некромунде. Здесь предстоит сразиться за залежи сокровищ, которые еще остались глубоко в Подулье, в роли членов одного из трех домов: Орлок, Эшер и Голиаф.

Релиз Necromunda: Underhive Wars состоится летом 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК.