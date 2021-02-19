НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
631027
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (10)Блоги (3)Видео (3)Скриншоты (14)ОбзорОбои (5)Похожие игры (1)Достижения

Системные требования NieR Replicant ver.1.22474487139...

Опубликовано: 1 час. 16 мин. назад
Поделиться:  

Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали системные требования NieR Replicant ver.1.22474487139... – ремастера оригинальной игры 2010 года. Для комфортных развлечений с максимальными настройками пользователям уже будет недостаточно NVIDIA GeForce GTX 1060 – понадобится GeForce GTX 1660 или аналог.

 

 

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная);
  • Процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Intel Core i5-6400;
  • Оперативная память: 8 Гбайт;
  • Видеокарта: AMD Radeon R9 270X или NVIDIA GeForce GTX 960;
  • Место на диске: 25 Гбайт;
  • Ориентированные показатели: 1280×720, 60 кадров/с.

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная);
  • Процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Intel Core i5-6400;
  • Оперативная память: 16 Гбайт;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX Vega 56 или NVIDIA GeForce GTX 1660;
  • Место на диске: 25 Гбайт;
  • Ориентированные показатели: 1920×1080, 60 кадров/с.
Вам также может быть интересно
World of Tanks появится в Steam Wargaming объявила о том, что в конце 2021 года World of Tanks впервые появится в Steam, где будет доступен весь контент. Обладатели как обычной, так и Steam-версии смогут сражаться между собой в PvP-боях на одних и тех же серверах... World of Tanks появится в Steam Анонсирована Total War: Warhammer III Студия Creative Assembly и издательство SEGA представили стратегию Total War: Warhammer III. В дебютном кинематографическом ролике показывается, как одна из героинь читает письмо отца... Анонсирована Total War: Warhammer III
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 16 мин. назад0Системные требования NieR Replicant ver.1.22474487139... 3 час. 3 мин. назад0Трейлер к запуску западной версии Persona 5 Strikers 10 час. 30 мин. назад1Утечки из BlizzCon касательно World of Warcraft 18.02.2021 19:32:007EA купила Codemasters за $1,2 млрд 18.02.2021 11:01:250Серия Splatoon обзаведется третьей частью 18.02.2021 10:34:184Анонс The Legend of Zelda: Skyward Sword HD 16.02.2021 20:32:080Дата релиза Marvel's Avengers на PS5, Xbox Series X и S
Новости игр
Геймплей NieR Replicant ver.1.22474487139...ИГРЫ Геймплей NieR Replicant ver.1.22474487139... Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали свежий геймплей ремастера первой NieR, который получил подзаголовок Replicant ver.1.22474487139... Новый ролик показывает прохождение одной из локаций – замка в пустыне... Улучшенная версия Metro Exodus выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и SИГРЫ Улучшенная версия Metro Exodus выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S Студия 4A Games объявила о выходе Metro Exodus Enhanced Edition – улучшенной версии игры для PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. Это издание отметится поддержкой 4К-разрешения, улучшенной трассировкой лучей... King's Bounty II опять перенеслиИГРЫ King's Bounty II опять перенесли Студия 1C Entertainment и издательство Deep Silver объявили дату релиза King's Bounty II. Проект выйдет 24 августа 2021 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В свежем тизере игры разработчики сначала показали распри...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер к запуску западной версии Persona 5 StrikersCtrl + стрелка вправо