Опубликовано: 1 час. 16 мин. назад
Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали системные требования NieR Replicant ver.1.22474487139... – ремастера оригинальной игры 2010 года. Для комфортных развлечений с максимальными настройками пользователям уже будет недостаточно NVIDIA GeForce GTX 1060 – понадобится GeForce GTX 1660 или аналог.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная);
- Процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Intel Core i5-6400;
- Оперативная память: 8 Гбайт;
- Видеокарта: AMD Radeon R9 270X или NVIDIA GeForce GTX 960;
- Место на диске: 25 Гбайт;
- Ориентированные показатели: 1280×720, 60 кадров/с.
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная);
- Процессор: AMD Ryzen 3 1300X или Intel Core i5-6400;
- Оперативная память: 16 Гбайт;
- Видеокарта: AMD Radeon RX Vega 56 или NVIDIA GeForce GTX 1660;
- Место на диске: 25 Гбайт;
- Ориентированные показатели: 1920×1080, 60 кадров/с.