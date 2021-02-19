Системные требования NieR Replicant ver.1.22474487139...

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World of Tanks появится в Steam

Wargaming объявила о том, что в конце 2021 года World of Tanks впервые появится в Steam, где будет доступен весь контент. Обладатели как обычной, так и Steam-версии смогут сражаться между собой в PvP-боях на одних и тех же серверах...