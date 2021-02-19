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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к запуску западной версии Persona 5 Strikers

Опубликовано: 3 час. 3 мин. назад
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Студия Atlus и издательство SEGA выпустили трейлер к запуску западной версии Persona 5 Strikers. В ролике показали сюжетную завязку, эпизоды из нескольких заставок и геймплей со сражениями против множества врагов.

Launch Trailer

Параллельно на YouTube-канале PlayStation появилась 15-минутная демонстрация игры. Она позволяет подробнее оценить разнообразные аспекты проекта – от диалогов до битв с участием центральных персонажей.

Западная версия Persona 5 Strikers поступит в продажу 23 февраля 2020 года на ПК, PS4 и Nintendo Switch.

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