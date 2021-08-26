Системные требования Halo Infinite

Insurgency: Sandstorm еще раз получил точную дату выхода на консолях

Глобальную стратегию Humankind сразу после анонса начали сравнивать с легендарной серией Sid Meier's Civilization. Шестиугольники на карте, строительство городов, изучение технологий, ведение войн, добыча ресурсов, куча мелких взаимосвязанных механик – все это наталкивало на сравнение с франшизой...

На gamescom 2021 состоялся анонс Marvel's Midnight Suns, тактической ролевой игры в знаменитой вселенной Marvel. Трудится над проектом студия Firaxis Games, хорошо известная по работе над перезапуском серии XCOM...

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