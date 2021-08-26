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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Системные требования Halo Infinite

Опубликовано: вчера, 18:03:31
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Студия 343 Industries и Xbox Games Studios опубликовали системные требования шутера Halo Infinite. На минимальных настройках игра запустится на ПК со средним железом. Но если хочется насладиться максимальной графикой, придется обзавестись видеокартой уровня RTX 2070.

 

 

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная);
  • процессор: Intel Core i5-4440 или AMD FX-8370;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 50 Гбайт.

 

Рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная);
  • процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 50 Гбайт.
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