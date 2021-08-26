Insurgency: Sandstorm еще раз получил точную дату выхода на консолях

Онлайн-шутер Insurgency: Sandstorm от компании New World Interactive уже давно вышел на ПК и должен был появиться на консолях PS4 и Xbox One, однако неоднократно переносился. В феврале разработчики игры выпустили трейлер, сообщающий точную дату консольного релиза, которая была назначена на вчера, 25 августа. Однако игра так и не вышла.

Сегодня издатели Focus Home Interactive опубликовали еще один трейлер с точной датой релиза Insurgency: Sandstorm на PS4 и Xbox One, только теперь игра на консолях должна выйти 29 сентября. Она также будет доступна на PS5 и Xbox Series по обратной совместимости.