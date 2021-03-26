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Система дипломатии в Humankind

Опубликовано: 8 час. 29 мин. назад
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Во время Future Games Show разработчики стратегии Humankind представили видео, в котором рассказали о реализации дипломатии. Создатели проекта сделали упор на то, чтобы сделать дипломатические отношения между цивилизациями исторически достоверными. Поэтому они предоставили игрокам различные инструменты, среди которых подкуп, угрозы, требования, предложения и другие.

Также в Humankind представлена система жалоб. Если игрок сделает что-то, что не понравится другой цивилизации, она сможет потребовать от него денег, поддержку в одной из своих войн или контроль над одной из ваших приграничных территорий. Отказ удовлетворить жалобу может привести к расторжению альянса или объявлению войны.

Напомним, что релиз игры вчера был перенесен с апреля на 17 августа.

The Power of Diplomacy
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