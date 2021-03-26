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Анонс постапокалиптического квеста Life of Delta

Опубликовано: 8 час. 59 мин. назад
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На Future Games Show: Spring Showcase компания Daedalic Entertainment представила новое научно-фантастическое point-and-click приключение Life of Delta от словацкой студии Airo Games.

По сюжету игры, великая война уничтожила все человечество, а единственными, кто выжил, оказались сервисные роботы и человекоподобные ящерицы, появившиеся в результате радиоактивного заражения. Вам предстоит сыграть за Дельту, маленького сервисного робота, который подобно своим собратьям пытается выжить в суровой действительности. Вместе с ним вы отправитесь в непростое путешествие по бескрайнему постапокалиптическому миру на поиски потерянного друга и должны будете преодолеть все опасности и трудности на своем пути.

Точной даты релиза Life of Delta пока нет.

Reveal Trailer
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