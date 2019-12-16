Симулятор гладиатора Gladiux получил дебютный тизер

Недавно студия Starcaster Games анонсировала новую игру – симулятор гладиатора под названием Gladiux. А сегодня в сети появился дебютный тизер новинки, демонстрирующий трудовые будни главных героев.

В прошлом девелоперы собирались создать ремейк экшена Gladiator Begins от команды Goshow, однако затем их задумка разрослась до самостоятельного проекта. Текущая Gladiux сможет похвастаться не только динамичной боевой системой, но и наличием сюжета. Геймерам предстоит сражаться на аренах и прокачивать персонажа, чтобы в конечном счете добиться свободы.

Полноценный трейлер и подробное описание Gladiux получит в рамках выставки GDC 2020, которая пройдет с 16 по 20 марта следующего года. Премьера игры должна состояться в 2020 году на PC и консолях.