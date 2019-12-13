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Mypulse Опубликовал Mypulse 24
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Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен

Опубликовано: 13.12.2019 20:27:28
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Только что компания THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики» на движке Unreal Engine 4. Игровой прототип новинки уже доступен в Steam – оценить его могут все пользователи, в библиотеке которых присутствует хотя бы одна игра от Piranha Bytes (серия Gothic, серия Risen или ELEX).

Демо улучшенной «Готики» предложит пройти долину рудников Хориниса. После завершения отрывка начнется специальный опрос, от результатов которого зависит будущее ремастера: если геймеры выскажутся негативно, в таком случае проект свернут.

Если же новинке дадут зеленый свет, тогда маленькая студия текущих разработчиков (не Piranha Bytes) будет значительно расширена. Дальнейший процесс производства может занять несколько лет, так как девелоперы собираются поднять все технические аспекты игры до современных стандартов.

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новыестарые24 ком.
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Мастер-джедай ветеран
Mortis (уровень 16)16.12.2019 23:30:13
Готика - это не просто игра. И каждый согласится, что её ремейк дело нужное, однако стоит учесть всю сложность тонкого мира, что бы получилось хорошее переиздание, ещё эдак лет на 10 вперёд. Иначе говоря: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Я выбрал YES, в ответе на вопрос: "Хотите ли вы новый Готан?"
Игровой разум
Mega4uvak (уровень 23)16.12.2019 09:33:21
Пусть делают, а может что и выйдет толковое.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)14.12.2019 22:51:21
ох ни чё се тут жара beach
Не то что бы не имел своего мнения, но в принципе солидарен в плане ремейка по Готике. Однако бы так не распинался grin
Тут вот какое дело, когда увидел эту новость обрадовался, так занастольгировал что даже зашёл на страницу Стима этой демки, часов в 11 было около 480 отзывов 60% положительных, почитал, прикинул, надо качнуть и глянуть. Немного покривился, целиком бы в такое играть не стал bad

Сейчас там 17хх с копейками и 78% положительные, циферки не о чём, но всё же good3
вот вашему вниманию один из лучших на мой взгляд, а дальнейшие аргументы излишни
+ smile
Хоть обзор и положительный, но это исключительно по той причине, что я говорю "да" самой идее сделать ремейк первой готики. Демка же, которая, я надеюсь, совершенно не отражает качество конечного продукта, сделана просто ужасно: картинка дергается, боевая система (притыренная у форонор и кингдомкам деливеренс) реализована сикось-накось, цветокоррекция такая, что глаза начинают болеть через полчаса, повсюду баги (ачивки не падают, герои телепортируются), просадки фпс на любых настройках графики и прочие совершенно недопустимые вещи. В 2019 году такое выпускать это просто не дело, потому что проходить эту демку - самая настоящая боль. Забавнее всего здесь то, что разработчики обещали опрос в конце игры, чтобы игроки могли оставить свой фидбек, но мне опроса никакого не выдало. Жаль, ибо мне было что им сказать.

А сказать я хотел вот что: Gothic 1 - незабвенная классика и хороший ремейк бы ей не повредил, но пока хорошим ремейком тут и не пахнет. Простить можно было бы абсолютно любые баги и проблемы, благо, что люди мы не гордые, в демо можем и потерпеть, но совершенно нельзя простить потерю атмосферы. Понятное дело, что воссоздать "ту самую" просто невозможно, но ощущение такое, что никто и не пытался - картинка слишком яркая, цвета вырвиглазные, а наложенный фильтр вызывает желание поставить на мониторе режим "черно-белый", ибо смотреть на это просто физически неприятно. Игра вообще ощущается как демка чего угодно (например ремейка Аркании), но не как демка первой готики, ибо готичность тут потеряна напрочь. Примерно те же не слишком лестные слова можно отнести и к остальным элементам демки - боевая система однозначно требует доведения до ума (после которого, как мне кажется, она будет очень даже ничего), оптимизация и баги дело поправимое, особенно если учесть, что это просто-напросто тизер и к конечному продукту (пока лишь потенциальному) он не имеет никакого отношения, а зачин обновленной сюжетной истории вполне может перерасти во что-то более-менее интересное. По-настоящему хорошо здесь сделаны разве что те немногие (крайне немногие) локации, которые успели воссоздать. То же место обмена теперь выглядит не как небольшой канатный лифтик, а как полноценное и прямо-таки монументальное сооружение, в которое однозначно веришь. Это не может не радовать.

По итогу я бы порекомендовал всем самим попробовать, чтобы решить стоит этим людям доверять ремейк или нет. Да, демо выглядит не самым лучшим образом, но меня подкупает подход разработчиков - они сами пришли к игрокам, чтобы спросить их мнения и учесть пожелания. Более того, они не просто спросили где-нибудь на реддите или в твиттере, они выпустили бесплатное демо, которое, хоть и оставляет желать лучшего, демонстрирует, что THQ Nordic Barcelona действительно заинтересованы сделать игру, а не выпустить паршивенький ремейк (а то и вовсе ремастер), чтобы срубить легких денег на фанатах. Я бы дал парням шанс и указал им в каком направлении стоит двигаться. В конце концов, мы с вами ничего не теряем, оригинальная Gothic 1 так и останется с нами, а теплые воспоминания, которые она подарила, у нас уже точно никто не отнимет.

P.S Люди, которые пишут, что такой ремейк им не нужен, опомнитесь, у THQ Nordic Barcelona нет еще никакой игры, эта демка - все, что они пока сделали, и им нужен ВАШ фидбек. Люди специально не стали бежать впереди паровоза и пришли за советом, чтобы вы их на путь наставили, а вы все сразу писать с исключительной категоричностью, что боевка отстой, картинка отстой, фреймрейт отстой. Так-то оно так, да только это и близко не итоговая игра, а все вышеописанное - дела исключительно поправимые.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)14.12.2019 21:39:37
Shtefan писал(а):
Мало чтоль примеров таких, на кикстартере таких возрождателей и духовных наследников шо говна за баней, более-менее вменяемых результатов дай бох один из пяти получается. Топовых римейков навскидку только Резидент на ум приходит
Всё верно всякого говна валом.. но тут другой случай, демку выпустили посмотреть как отреагируют фанаты, и если положительно, то что они хотят видеть в этом ремейке, как он по нашему мнению должен выглядеть и запилили опрос в конце.. дали понять что это демо ни коим образом не финальная версия и может иметь совершенно другой вид если фанаты одобрят.

Мне вырвиглазно непонравились некоторые аспекты в демке, но я заставил себя её пройти, пройти опрос и написал что мне понравилось а что нет. Ведь я люблю Готику, и нежелаю что бы она была предана забвению.

И не пришёл в эту тему ныть или разхваливать это демо , а только констатирую факт.. что если разрабы решат её делать по фанатским отзывам, мы получи именно ту готику которую сами и опишем блогодоря отзывам.. и все.

p.s. Только почему то тут люди видят какую то нелепую угрозу их старым воспоминаниям о былом, вместо того чтобы поддержать проект всеми сила который в итоге может быть реализован во вполне хороший ремейк по любимой игре, что в этом плохого!?

А даже если нифига не выйдет, вы всегда сможете упрекнуть таких как я.. "я же вам говорил гавно вышло" biggrin а я лично пред вами извинюсь и скажу что был не прав sorry
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)14.12.2019 20:19:02
Avtor-avtora писал(а):
Вот честно ребя.. ваши ответы укрепляют во мне мысль что вы далеко не фанаты готики и своим наплевательским отношением это только доказываете. dirol
Блин, братан, а мне вот напротив обратное кажется. Обосную.
Насколько сильно я люблю начало Игры Престолов, настолько люто-бшено ненавижу слив последних сезонов – и нелюбовь к концовке обусловлена имеено любовью к ИП. Я не могу сказать "о, как же здорово – давайте несите мне все с пометкой ИП, это для меня уже гарант наслаждения".
Я не люблю дисайплс 3 в том числе из-за любви к дисайплс. Готику 3 не люблю, потому что люблю готику. Звездные воины новые (эпизоды 7-8) не люблю, потому что люблю ЗВ. Терминаторов не долюбливаю, потому что люблю терминаторов. ЧпХ не люблю, потому что люблю и чужих и хищников (и кстати последние части чужих не люблю из-за любви к чужим). Список можно продолжать бесконечно, это только навскидку названные штуки.
Каждый фанатеет по-своему, я вот если вижу какую-нибудь Рембо зе видео гейм первым делом не ссусь от счастья, а настораживаюсь и настраиваюсь скептически, потому что это не услада для моих фанатских чуств, а прямо противоположные эмоции – это сношение моих фанатских чувств, осквернение моей веры в святого Сильвестра и все такое.

Сейчас просто любой умелец кинет клич: "я делаю римейк [твоя любимая игра юности]"! Накачает готовых ассетов из ассет-стора, скрутит это на коленке в юнити, подпишет "я не я, чукча не писатель, не судите строго" и чего, любить его только за то, то он тоже знает [твоя любимая игра юности]?

Мало чтоль примеров таких, на кикстартере таких возрождателей и духовных наследников шо говна за баней, более-менее вменяемых результатов дай бох один из пяти получается. Топовых римейков навскидку только Резидент на ум приходит
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)14.12.2019 17:38:55
Avtor-avtora писал(а):
это вообще на движке Skyrim , зачем её сюда приплетать разница между ними наверно лет 10
Какая разница на каком она движке, и причем тут какие-то 10 лет, если я ее с Elex сравниваю, а Elex, раз уж на то пошло, вышла на 6 лет ПОЗЖЕ Скайрима.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)14.12.2019 17:37:14
Вот честно ребя.. ваши ответы укрепляют во мне мысль что вы далеко не фанаты готики и своим наплевательским отношением это только доказываете. dirol
Потратить 30 мин на прохождение демки и ещё 2 минуты на опрос для вас видимо вверх сложности grin
p.s. ноя я человек всепрощающий и терпеливый, в этом плане готов пойти вам навстречу, что бы вы излили свою душу в этом опросе без вырвиглазных напрягов её прохождения
+ ссылка на опрос
docs.google.com

Shtefan писал(а):
Ну мне такому подходу радоваться не получается, что они еще там напишут кроме "вы на не ругайте мопед не мой я просто разместил объяву".
для вас в нем даже графа специальная есть.. - я нехочу чтобы разработчики делали продолжение этой игры grin
Знаток игр
steel (уровень 12)14.12.2019 16:55:10
Avtor-avtora писал(а):

отвратительное говно
Ну не настолько она плоха, на свете всё еще есть Sacred 3 как эталон. rofl

Avtor-avtora писал(а):

.. всё равно что лаять в ответ на собаку лающую на вас
Да ты прав, это бессмысленно писать. Просто я читаю игровые новости только на этом сайте и когда зашёл сегодня сразу же увидел новость, обрадовался очень, а потом такой облом.) Назвали бы Mass effect andromeda remake и было бы не так обидно.)
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 16)14.12.2019 16:51:26
Avtor-avtora писал(а):
Понятно что некоторым это не понравилось.. ну так пройдите опрос и отметьте в нем что именно вы хотите видеть !
а писать тут что это.. или
.. всё равно что лаять в ответ на собаку лающую на вас facepalm , бессмысленно и беспощадно biggrin
Я не смогу в это доиграть, уже удалил. И ещё, игра очень сказочная, солнышко светит, птички поют, ужас.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)14.12.2019 16:44:51
Avtor-avtora писал(а):
можно только порадоваться что игре дают второй шанс, а от ваших ответов будет зависеть выйдет ли она такой как демо или как Готика 2 good
Ну мне такому подходу радоваться не получается, что они еще там напишут кроме "вы на не ругайте мопед не мой я просто разместил объяву".
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