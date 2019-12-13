Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен

Только что компания THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики» на движке Unreal Engine 4. Игровой прототип новинки уже доступен в Steam – оценить его могут все пользователи, в библиотеке которых присутствует хотя бы одна игра от Piranha Bytes (серия Gothic, серия Risen или ELEX).

Демо улучшенной «Готики» предложит пройти долину рудников Хориниса. После завершения отрывка начнется специальный опрос, от результатов которого зависит будущее ремастера: если геймеры выскажутся негативно, в таком случае проект свернут.

Если же новинке дадут зеленый свет, тогда маленькая студия текущих разработчиков (не Piranha Bytes) будет значительно расширена. Дальнейший процесс производства может занять несколько лет, так как девелоперы собираются поднять все технические аспекты игры до современных стандартов.