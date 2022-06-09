Сезон охоты начался: релизный трейлер интерактивного хоррора The Quarry

Кинематографический ужастик The Quarry готов к выходу. В честь скорого релиза 2K и Supermassive Games выпустили заключительный трейлер, где под веселую музыку происходит отнюдь не веселые вещи.

Сюжет игры разворачивается вокруг группы подростков-вожатых, которые решают как следуют отметить последний день летнего лагеря «Хэкеттс Куори». И вот, дождавшись заката, ребята устраивает вечеринку, не зная, что ее переживут далеко не все. Непринужденные разговоры в дружеской компании нарушают неприветливые местные жители и куда более жуткие создания.

Supermassive Games известна по разработке Until Dawn, и в этот раз нам предстоит нечто похожее. Под руководством игрока окажется каждый из девяти вожатых, и только от ваших решений зависит, кто из них доживет до рассвета.

Интерактивное кино с элементами сурвайвл-хоррора выйдет уже завтра, 10 июня. Релиз The Quarry состоится на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.