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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Сезон охоты начался: релизный трейлер интерактивного хоррора The Quarry

Опубликовано: 7 час. 4 мин. назад
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Кинематографический ужастик The Quarry готов к выходу. В честь скорого релиза 2K и Supermassive Games выпустили заключительный трейлер, где под веселую музыку происходит отнюдь не веселые вещи.

Сюжет игры разворачивается вокруг группы подростков-вожатых, которые решают как следуют отметить последний день летнего лагеря «Хэкеттс Куори». И вот, дождавшись заката, ребята устраивает вечеринку, не зная, что ее переживут далеко не все. Непринужденные разговоры в дружеской компании нарушают неприветливые местные жители и куда более жуткие создания.

Supermassive Games известна по разработке Until Dawn, и в этот раз нам предстоит нечто похожее. Под руководством игрока окажется каждый из девяти вожатых, и только от ваших решений зависит, кто из них доживет до рассвета.

Интерактивное кино с элементами сурвайвл-хоррора выйдет уже завтра, 10 июня. Релиз The Quarry состоится на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.

Official Launch Trailer
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