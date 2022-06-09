Возвращение симулятора мотогонок: анонсирована SBK 22

Спустя 10 лет после последнего релиза гоночная франшиза SBK возвращается. Об этом заявили разработчики из Milestone совместно с Dorna WSBK Organization, представив анонсирующий трейлер своего нового проекта – SBK 22.

Последняя, десятая часть серии, SBK Generation, вышла 10 лет назад. В новом проекте игроки вновь сядут за спортбайк и примут участие в чемпионате WorldSBK 2022. Авторы добавят увлекательный режим карьеры, в котором можно будет собрать собственную команду и следить за каждой деталью байка.

Также они обещают революционный ИИ и полное погружение гонщиков в мир SBK, со всеми его гонками и практиками.

Для тех, кто хочет сразиться с живыми игроками, будет доступен мультиплеер на 12 человек.

SBK 22 выйдет в этом году 15 сентября для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.