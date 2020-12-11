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Season – отправляемся исследовать мир

Опубликовано: вчера, 05:09:44
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Во время The Game Awards 2020 состоялся анонс проекта Season от Scavengers Studio. Проект позволит отправиться на исследование мира, собирая артефакты и воспоминания разных культур до того, как те будут стерты с лица планеты таинственным катаклизмом. Так, главная цель героини – сохранить как можно больше сокровищ истории от забвения.

Разработчики Season обещают, что мир игры будет ощущаться одновременно неизведанным и знакомым. Дебютный трейлер позволяет немного проникнуться этим чувством и взглянуть, что же ждет любителей этого жанра в недалеком будущем, когда проект выйдет на ПК и PlayStation 5.

Official Announcement Trailer
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