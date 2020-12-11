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Состоялся анонс Ark II c Вин Дизелем

Опубликовано: вчера, 05:09:09
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Studio Wildcard анонсировала во время The Game Awards 2020 продолжение знаменитой игры на выживание Ark: Survival Evolved Ark II. Ключевую роль в проекте сыграет знаменитый актер Вин Дизель, который вместе со своими родными будет противостоять опасной группе рейдеров и убегать от динозавров. Когда и на какие платформы выйдет игра, пока не сообщается.

Cinematic Trailer

Кроме этого на мероприятии представили мультсериал ARK: The Animated, рассказывающий историю Хелены Уокер. В его озвучивании примет участие целый список знаменитых актеров, среди которых Джерард Батлер, Девид Теннант, Вин Дизель, Рассел Кроу и Малкольм Макдауэлл. Премьера сериала состоится в 2022 году.

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VladPlasmius (уровень 19)вчера, 05:51:12
вот такого тройного поворота ни как не ожидалось когда был просмотр ТГАcrazy
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