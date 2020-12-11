Состоялся анонс Ark II c Вин Дизелем

Studio Wildcard анонсировала во время The Game Awards 2020 продолжение знаменитой игры на выживание Ark: Survival Evolved – Ark II. Ключевую роль в проекте сыграет знаменитый актер Вин Дизель, который вместе со своими родными будет противостоять опасной группе рейдеров и убегать от динозавров. Когда и на какие платформы выйдет игра, пока не сообщается.

Кроме этого на мероприятии представили мультсериал ARK: The Animated, рассказывающий историю Хелены Уокер. В его озвучивании примет участие целый список знаменитых актеров, среди которых Джерард Батлер, Девид Теннант, Вин Дизель, Рассел Кроу и Малкольм Макдауэлл. Премьера сериала состоится в 2022 году.