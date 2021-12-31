С наступающим Новым Годом!

Компания Sony обнародовала список игр, которые подписчики Playstation Plus получат бесплатно в январе 2022 года. На этот раз особенно крупных эксклюзивов в подборке ждать не стоит. Игрокам предложат отправиться в путешествие по Японии...

Сегодня состоялась церемония награждения достижений в игровой индустрии The Game Awards 2021, где были названы победители в различных номинациях, за которые голосовали как обычные пользователи, так и жюри...

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Игры для подписчиков Xbox Live Gold в январе 2022

Microsoft выложила список игр, которые станут бесплатными для подписчиков Xbox Live Gold в январе. На этот раз ежемесячную подборку пополнили мелкими инди-проектами. Бесплатные игры Xbox Live Gold в январе 2022...

ИГРЫ

Tropico 6 выйдет на PS5 и Xbox Series

Градостроительный симулятор Tropico 6, который уже давно доступен на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch, в следующем году появится на консолях PS5 и Xbox Series X/S. Состоится это 31 марта, и вместе с игрой...

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Ролевая игра Baldur's Gate: Dark Alliance теперь доступна на ПК

Ролевая игра Baldur's Gate: Dark Alliance с 2001 года была доступна на PlayStation 2, Xbox, GameCube и Game Boy Advance, а в этом году даже добралась до Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch...