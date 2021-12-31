С наступающим Новым Годом!

Администрация портала Gamer-info поздравляет Вас с наступающим 2022 Новым Годом и Рождеством Христовым! Желаем Всем огромного счастья, удачи, везения, новых интересных игр и исполнения задуманного, и главное – IRL чита на бесконечное здоровье!
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