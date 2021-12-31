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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 16

С наступающим Новым Годом!

Опубликовано: 8 час. 42 мин. назад, NeoFlash
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Администрация портала Gamer-info поздравляет Вас с наступающим 2022 Новым Годом и Рождеством Христовым! Желаем Всем огромного счастья, удачи, везения, новых интересных игр и исполнения задуманного, и главное – IRL чита на бесконечное здоровье!

 

С Новым Годом!

 

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Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)1 час. 54 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 31.12.2021 18:30:35
Благодарю GI и его обитателей за очередной год совестной работы, ламповость и информативность. Удачных игр, новых открытий, победу над нехваткой железа, меньше ремастеров, больше новых экспериментов, жанров и компании для прохождения оных. С наступающим smilegood
Великий игрок
andystorm (уровень 11)2 час. 31 мин. назад
С Новым Годом!!!
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 18)4 час. 29 мин. назад
coub.com
Игровой разум
NightVoron (уровень 27)4 час. 37 мин. назад
Всем успехов и хороших впечатлений в Новом Году! smile
Игровой разум
Графиня (уровень 24)5 час. 20 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 31.12.2021 15:04:45
Хочу так же присоединиться к предыдущим поздравлениям и пожелать всем отпраздновать конец этого года и начало следующего. Желаю всем на GI в новом году удачи, находить больше времени на игры так как нашему сообществу это занятие особо ценное и следующий год обещает быть богатым на релизы, не терять здоровье, пользоваться читами по необходимости, выживать врагам назло и побольше уклоняться от их мелкокалиберных снарядов.smile Ну и про лечебные зелья не забывайте, чтобы одолеть Ковидного босса и его приспешников.paladin
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)5 час. 45 мин. назад
Ну.....drinks будем.... жить и гамать !!! Тигира, порадуй старика, игрушками достойными тебя.gamer4
Игровой разум
redComicsar (уровень 20)5 час. 46 мин. назад
Всех с наступающим, товарищи!
Подполковник
Skyimp (уровень 20)6 час. 46 мин. назад
Игровой разум
Feliks (уровень 27)6 час. 50 мин. назад
С наступающим, ребятушки! Будьте здоровы и бодры. Пусть будет хорошо и не будет плохо. Игор вам интересных!
Игровой разум
Бессмертный (уровень 27)7 час. 11 мин. назад
С новым годом, камрады! l_santa
Игровые новoсти
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