«Рогалик» Conan Chop Chop сменил дату релиза

Компания Funcom и студия Mighty Kingdom уже 25 февраля этого года собирались отправить в релиз новый «рогалик» Conan Chop Chop. Но сегодня планы девелоперов поменялись: игра переехала на более невнятный «второй квартал 2020 года». Доступные платформы – PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Дополнительное время разработчики взяли для улучшения многопользовательских режимов Conan Chop Chop. Вдобавок они хотят усерднее отполировать игру, так как возлагают на нее большие надежды и не считают проходным проектом.

В Conan Chop Chop вы сможете исследовать огромный мир как в одиночку, так и в компании товарищей. Вам предстоит собирать лут, усиливать свои характеристики и сражаться с противниками, достигая все новых и новых высот.