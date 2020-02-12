НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Анонс Ghost Knight: A Dark Tale – жуткий платформер про рыцаря

Опубликовано: вчера, 16:20:42, Mypulse
Поделиться:  

Несколько дней назад студия Grimware Games представила жуткий и одновременно забавный платформер про рыцаря, который называется Ghost Knight: A Dark Tale. У игры пока нет платформ и даты релиза – лишь подпись «скоро».

Мир Ghost Knight: A Dark Tale заполонило зло, пришедшее из потустороннего измерения стараниями алчного владыки. Остановить безумного короля предстоит именно вам – простому рыцарю, которого не испугаешь противной нежитью. В бою вы сможете использовать двойные прыжки, швырять в противников энергетические заряды и бомбы.

Вам также может быть интересно
Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR Компанию Ubisoft уже давно просят воскресить серию о персидском принце, который любил обращать время вспять и бегать по стенам. Получите и распишитесь: сегодня издатель анонсировал... Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR Zombie Army 4: Dead War – обзор Британцы из Rebellion, подарившие миру Sniper Elite, умеют развлекаться, поэтому они прикрутили симулятор снайпера к зомби-экшену от третьего лица, накидали на салфетке сюжет про восставших из могил нацистов, и начали отрываться на всю катушку. Zombie Army 4: Dead War – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
9 час. 12 мин. назад3Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR 9 час. 36 мин. назад0Злодеями новой Resident Evil: Resistance окажутся Алекс Уэскер и Озвелл Спенсер 10 час. 21 мин. назад0Call of Duty: Modern Warfare – трейлер боевого пропуска Второго сезона 10 час. 59 мин. назад0Грядет релиз Wolcen: Lords of Mayhem – смотрим финальный трейлер 11 час. 34 мин. назад0Bless Unleashed снова оживет и появится на Xbox One вчера, 16:56:440Поддержка BATTLETECH близится к своему финалу вчера, 16:39:030«Рогалик» Conan Chop Chop сменил дату релиза
Новости игр
Пошаговая RPG Operencia: The Stolen Sun посетит новые платформыИГРЫ Пошаговая RPG Operencia: The Stolen Sun посетит новые платформы Девелоперы из студии Zen еще в марте прошлого года выпустили Operencia: The Stolen Sun в Epic Games Store и на Xbox One. А теперь авторы собираются покорять новые пределы: игра также должна выйти на... Грядет релиз Wolcen: Lords of Mayhem – смотрим финальный трейлерИГРЫ Грядет релиз Wolcen: Lords of Mayhem – смотрим финальный трейлер Студия Wolcen совсем скоро выпустит мрачный ролевой экшен Wolcen: Lords of Mayhem. Релиз состоится уже 13 февраля на PC – чтобы напомнить нам об этом, девелоперы опубликовали тематический... В Metro: Exodus началась «История Сэма» – релиз последнего DLCИГРЫ В Metro: Exodus началась «История Сэма» – релиз последнего DLC Компания Deep Silver и студия 4A Games отправили сегодня в релиз последнее дополнение для Metro: Exodus под названием «История Сэма». Событие сопроводил тематический трейлер, демонстрирующий...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Пошаговая RPG Operencia: The Stolen Sun посетит новые платформыCtrl + стрелка вправо