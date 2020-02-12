Анонс Ghost Knight: A Dark Tale – жуткий платформер про рыцаря

Несколько дней назад студия Grimware Games представила жуткий и одновременно забавный платформер про рыцаря, который называется Ghost Knight: A Dark Tale. У игры пока нет платформ и даты релиза – лишь подпись «скоро».

Мир Ghost Knight: A Dark Tale заполонило зло, пришедшее из потустороннего измерения стараниями алчного владыки. Остановить безумного короля предстоит именно вам – простому рыцарю, которого не испугаешь противной нежитью. В бою вы сможете использовать двойные прыжки, швырять в противников энергетические заряды и бомбы.