НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 5

Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц»

Опубликовано: 4 час. 22 мин. назад, Sailas77
Поделиться:  

Rocksteady Studios, известная по трилогии Batman: Arkham, на официальном аккаунте в Twitter внезапно анонсировала свой следующий проект – игру по мотивам «Отряда самоубийц». Ее полноценная демонстрация состоится 22 августа в рамках мероприятия DC Fandome.

К сообщению разработчики прикрепили картинку, которая, судя по всему, станет логотипом игры. На изображении присутствует Супермен или какой-то похожий на этого супергероя персонаж. А на его голове красуется прицел, где перекрестие заменено словами Suicide Squad («Отряд самоубийц»).

Информация о том, что Rocksteady работает именно над этим проектом, появилась еще в июне. Согласно предварительным данным, творение пойдет по стопам Marvel’s Avengers и станет игрой-сервисом. Больше подробностей и официальное название произведения создатели огласят 22 августа.

 

 

Вам также может быть интересно
Обзор гарнитуры Razer Nari Ultimate Razer продолжает совершенствовать линейку своих аудиосистем, расширяя ее семейством Nari. Nari включает в себя продуктовый ряд на различные запросы и кошельки, а вершиной этих самых запросов и кошельков по праву можно считать Nari Ultimate. Обзор гарнитуры Razer Nari Ultimate TORGI за Death Stranding Следующий розыгрыш состоится 28 августа. Успей испытать удачу! Destroy All Humans! получает VladPlasmius. TORGI за Death Stranding
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)33 мин. назад
Прикольно, думал игра будет о человеке из стали, а тут против него. Круто.
Вообще в рокстеди верю, люблю их всей душой. Идея игры-сервиса не пугает, вообще даже в некоторой степени радует.
Бич человечества
GenEralShePard (уровень 18)1 час. 4 мин. назад
Rocksteady - гарант качества. В этих ребят я верю, ждем топовую игру.
Дезмонд
tunight (уровень 25)2 час. 25 мин. назад
Что то мне подсказывает что на обложке выше это Бизарро
+ Открыть спойлер
Игровой гуру
Суперчел2015 (уровень 15)3 час. 25 мин. назад
Да большинство игр являются играми-сервисами
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)4 час. 14 мин. назад
 
творение пойдет по стопам Marvel’s Avengers и станет игрой-сервисом
Игровые новoсти
45 мин. назад0Трейлер обновления Stonethorn для The Elder Scrolls Online 1 час. 28 мин. назад0Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM Eternal 4 час. 22 мин. назад5Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц» 4 час. 49 мин. назад0Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышла 5 час. 34 мин. назад0Activision намекнула, что совсем скоро анонсирует новую Call of Duty сегодня, 01:00:581AWE – второе и последнее дополнение для Control сегодня, 00:38:551Знакомство с боевой системой Godfall
Новости игр
Анонс многопользовательской игры Hood: Outlaws & LegendsИГРЫ Анонс многопользовательской игры Hood: Outlaws & Legends Во время State of Play состоялся анонс новой многопользовательской PvPvE игры Hood: Outlaws & Legends, разработкой которой занимается Sumo Newcastle, а в роли издателя выступает Focus Home Interactive... AWE – второе и последнее дополнение для ControlИГРЫ AWE – второе и последнее дополнение для Control Студия Remedy Entertainment представила второе и последнее дополнение для Control. Называемое AWE (Altered World Event, или событие измененного мира), оно отправит главную героиню в самые разнообразные миры, среди которых... Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM EternalИГРЫ Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM Eternal Студия id Software и издательство Bethesda Softworks в рамках прямой трансляции QuakeCon at Home представили тизер The Ancient Gods, Part One – дополнения к DOOM Eternal. Ролик получился коротким...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышлаCtrl + стрелка вправо