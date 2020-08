Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц»

Во время State of Play состоялся анонс новой многопользовательской PvPvE игры Hood: Outlaws & Legends, разработкой которой занимается Sumo Newcastle, а в роли издателя выступает Focus Home Interactive...

Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM Eternal

Студия id Software и издательство Bethesda Softworks в рамках прямой трансляции QuakeCon at Home представили тизер The Ancient Gods, Part One – дополнения к DOOM Eternal. Ролик получился коротким...