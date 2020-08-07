Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц»

Rocksteady Studios, известная по трилогии Batman: Arkham, на официальном аккаунте в Twitter внезапно анонсировала свой следующий проект – игру по мотивам «Отряда самоубийц». Ее полноценная демонстрация состоится 22 августа в рамках мероприятия DC Fandome.

К сообщению разработчики прикрепили картинку, которая, судя по всему, станет логотипом игры. На изображении присутствует Супермен или какой-то похожий на этого супергероя персонаж. А на его голове красуется прицел, где перекрестие заменено словами Suicide Squad («Отряд самоубийц»).

Информация о том, что Rocksteady работает именно над этим проектом, появилась еще в июне. Согласно предварительным данным, творение пойдет по стопам Marvel’s Avengers и станет игрой-сервисом. Больше подробностей и официальное название произведения создатели огласят 22 августа.