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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышла

Опубликовано: 4 час. 49 мин. назад
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Разработчики из Slightly Mad Studios и издательство Bandai Namco Entertainment в честь выхода Fast and Furious Crossroads на ПК, PS4 и Xbox One опубликовали релизный трейлер игры. В гоночной аркаде по знаменитой серии фильмов «Форсаж» пользователи будут противостоять Ормстриду – преступному боссу из Европы, на счету которого заказные убийства, шантаж и вымогательство.

Во время охоты на антагониста главные герои во главе с Домиником Торетто (Вин Дизель) будут выполнять разнообразные безумные миссии. Свежий трейлер показывает, как центральные персонажи, управляя скоростными машинами, пытаются остановить запуск ракеты, прыгают на большие расстояния и сражаются с помощью оружия, которым снабжены автомобили. Судя по всему, при создании заданий Slightly Mad вдохновлялась последними частями «Форсажа».

Fast and Furious Crossroads вышла сегодня, 7 августа, на трех основных платформах.

Official Launch Trailer
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