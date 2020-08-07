Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышла

Разработчики из Slightly Mad Studios и издательство Bandai Namco Entertainment в честь выхода Fast and Furious Crossroads на ПК, PS4 и Xbox One опубликовали релизный трейлер игры. В гоночной аркаде по знаменитой серии фильмов «Форсаж» пользователи будут противостоять Ормстриду – преступному боссу из Европы, на счету которого заказные убийства, шантаж и вымогательство.

Во время охоты на антагониста главные герои во главе с Домиником Торетто (Вин Дизель) будут выполнять разнообразные безумные миссии. Свежий трейлер показывает, как центральные персонажи, управляя скоростными машинами, пытаются остановить запуск ракеты, прыгают на большие расстояния и сражаются с помощью оружия, которым снабжены автомобили. Судя по всему, при создании заданий Slightly Mad вдохновлялась последними частями «Форсажа».

Fast and Furious Crossroads вышла сегодня, 7 августа, на трех основных платформах.