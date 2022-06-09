Ретрофутуристическое «Шоу Трумана» в новом трейлере American Arcadia

Необычная игра American Arcadia также побывала на выставке Summer Game Fest. Издатели Raw Fury представили свежий трейлер проекта, напоминающего по своей концепции знаменитый фильм «Шоу Трумана» с Джимом Керри.

Аркадия – ретрофутуристический мегаполис, жители которого живут себе и даже не подозревают, что являются участниками самого популярного реалити-шоу на планете. Задачей игрока станет раскрыть правду и сбежать из этого искусственного мира. American Arcadia даст вам контроль над двумя персонажами, и геймплей за каждого из них будет кардинально отличаться. Сначала это 2,5-мерный сайд-скроллер, включающий элементы платформинга, захватывающие дух погони и головоломки, а затем игра переключается в полноценное 3D от первого лица, где также нужно будет решать загадки, заниматься исследованием и проявлять навыки скрытности.

Как сообщают авторы, игра выйдет «скоро» на консолях и ПК.