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roma911 Опубликовал roma911 1
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Враждебный, но завораживающий мир: показан геймплейный трейлер Nightingale

Опубликовано: 1 час. 49 мин. назад
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Сегодня, в рамках Summer Game Fest игроки наконец-то получили более детальный взгляд на Nightingale. Это первый проект студии Inflexion Games, состоящей из выходцев из BioWare. В геймплейном ролике можно увидеть механику карт, используемую для открытия порталов.

Nightingale – это сурвайвл экшен в фэнтезийном сеттинге, в котором игроки отправятся исследовать опасные миры через мистические порталы, чтобы найти «Соловей» – последнее пристанище человеческой рассы.

Игра выйдет в раннем доступе в Steam в 4 квартале этого года.

Official Gameplay Trailer | Summer Game Fest 4K
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Великий игрок
andystorm (уровень 11)1 час. 35 мин. назад
Очень понравился трейлер, буду ждать.
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