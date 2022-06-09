Враждебный, но завораживающий мир: показан геймплейный трейлер Nightingale

Сегодня, в рамках Summer Game Fest игроки наконец-то получили более детальный взгляд на Nightingale. Это первый проект студии Inflexion Games, состоящей из выходцев из BioWare. В геймплейном ролике можно увидеть механику карт, используемую для открытия порталов.

Nightingale – это сурвайвл экшен в фэнтезийном сеттинге, в котором игроки отправятся исследовать опасные миры через мистические порталы, чтобы найти «Соловей» – последнее пристанище человеческой рассы.

Игра выйдет в раннем доступе в Steam в 4 квартале этого года.