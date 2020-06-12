Ремейк Demon's Souls анонсирован на PS5

FromSoftware во время PS5: The Future of Gaming анонсировала ремейк прародительницы Souls игр – Demon's Souls, что была выпущена в 2009 году на PS3. Для консоли следующего поколения проект полностью пересоздан с нуля и улучшен за счет режима Fractured Mode. В дополнение к улучшенным теням и трассировке лучей, у игроков будет возможность выбрать один из двух графических режимов: первый сосредоточен на качестве картинки, когда второй позволяет получить максимальную частоту кадров.

Разработкой Demon's Souls на PS5 вместе с FromSoftware занимается Bluepoint Games, создавшая ремейк Shadow of The Colossus.