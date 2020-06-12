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Ремейк Demon's Souls анонсирован на PS5

Опубликовано: сегодня, 01:30:14
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FromSoftware во время PS5: The Future of Gaming анонсировала ремейк прародительницы Souls игр – Demon's Souls, что была выпущена в 2009 году на PS3. Для консоли следующего поколения проект полностью пересоздан с нуля и улучшен за счет режима Fractured Mode. В дополнение к улучшенным теням и трассировке лучей, у игроков будет возможность выбрать один из двух графических режимов: первый сосредоточен на качестве картинки, когда второй позволяет получить максимальную частоту кадров.

Разработкой Demon's Souls на PS5 вместе с FromSoftware занимается Bluepoint Games, создавшая ремейк Shadow of The Colossus.

Announcement Trailer
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Игровой разум
Grimgrin (уровень 16)6 час. 49 мин. назад
Наугад писал(а):
Ага. И не говорите. Бывает, что трейлер представляет собой атмосферное огнище, которое на деле оказывается 2D платформером-рогаликом с убогой боёвкой и запердельной (не опечатался) сложностью.
Ну, это ж всё же Demon's Souls! Тут такого не будет.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 51 мин. назад
Shtefan писал(а):
Да вроде ж дофига медиа материала выкатили с графонием. Анонс как анонс
Скриншотики потом завезли, на самой презентации только короткий CG. Ну и опять же без даты релиза. Надо бы запретить вообще студиям анонсировать игры, которые не собираются выпускать в ближайшие полгода)
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)9 час. 26 мин. назад
Mas7er писал(а):
Ненавижу такие типы анонсов. Короткий CG без геймплея
Да вроде ж дофига медиа материала выкатили с графонием. Анонс как анонс
Игровой разум
Feliks (уровень 27)10 час. 3 мин. назад
Mas7er писал(а):
И да, она будет эксклюзивом PS5.
Ну е-мое. Единственное, что мне показалось интересным, помимо самой консоли и еще одной игры( Придется лелеять надежду на порт... Хотя вряд ли. Очень жаль(
Игровой разум
dimon2 (уровень 19)10 час. 53 мин. назад
О да, я ждал этого анонса, одна из самых ожидаемых игр)
Казуальный игрок
Наугад (уровень 2)11 час. 7 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 12.06.2020 08:01:56
Mas7er писал(а):
Ненавижу такие типы анонсов. Короткий CG без геймплея, никакой даты релиза. Просто фу. Сразу вспомнился анонс TES VI (там правда вообще скриншот один был). Кстати, 2 года прошло с того памятного анонса. Аж смешно.
P.S. тут скриншотики подвезли. И да, она будет эксклюзивом PS5.
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Ага. И не говорите. Бывает, что трейлер представляет собой атмосферное огнище, которое на деле оказывается 2D платформером-рогаликом с убогой боёвкой и запердельной (не опечатался) сложностью.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)сегодня, 01:33:24
Сообщение отредактировано пользователем 12.06.2020 02:17:05
Ненавижу такие типы анонсов. Короткий CG без геймплея, никакой даты релиза. Просто фу. Сразу вспомнился анонс TES VI (там правда вообще скриншот один был). Кстати, 2 года прошло с того памятного анонса. Аж смешно.
P.S. тут скриншотики подвезли. И да, она будет эксклюзивом PS5.
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