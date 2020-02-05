Релизный трейлер Zombie Army 4: Dead War

Вчера на ПК, PS4 и Xbox One состоялся выход кооперативного зомби-шутера Zombie Army 4: Dead War, в честь чего компания Rebellion опубликовала новый трейлер. Оказавшись в Европе 40-х годов, вам предстоит в одиночку или до четырех человек истреблять толпы живых мертвецов.

В Zombie Army 4: Dead War вас ждет эпическое оружие, глубокая система настройки персонажа, рентгеновская камера убийств, позволяющая наблюдать в замедленном движении за тем, как разрушаются вражеские кости и органы, и многое другое.