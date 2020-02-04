Первый трейлер расширения Fallout 76: Wastelanders

Компания Bethesda опубликовала первый официальный трейлер масштабного расширения Wastelanders для печально известной Fallout 76. Изначально дополнение с настоящими озвученными NPC должно было выйти в 2019 году, однако в итоге его перенесли на 7 апреля 2020 для PC, PS4 и Xbox One. Тогда же, к слову, игра появится в Steam со всем контентом.

Wastelanders должно кардинально переработать Fallout 76 – причем в лучшую сторону. Аддон обновит оригинальную кампанию, добавив в нее живых NPC, а также откроет абсолютно новую сюжетную линию, связанную с секретами Западной Вирджинии.

Ключевым контентом расширения окажутся человеческие NPC, которых пока что в Fallout 76 нет. Также Wastelanders привнесет альтернативные выборы для диалогов, систему репутации для фракций, новые пушки и снаряжение. Распространение – бесплатно для всех обладателей Fallout 76.