Релизный трейлер Returnal

ИГРЫ

Новый трейлер и дата релиза Chernobylite

All in! Games и The Farm 51 объявили примерное время выхода научно-фантастической ролевой хоррор игры Chernobylite, которая сейчас находится на стадии раннего доступа. На ПК, PlayStation 4 и Xbox One релиз проекта состоится в июле 2021 года...