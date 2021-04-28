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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер Returnal

Опубликовано: вчера, 16:28:36
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Студия Housemarque и издательство Sony Interactive Entertainment опубликовали релизный трейлер шутера с элементами роглайка Returnal. В ролике показали самые важные аспекты игры – от сюжетной завязки до отдельных геймплейных механик.

Сначала на видео демонстрируется, как главная героиня Селена терпит крушение на планете Атропос. Здесь она попала во временную петлю, из которой должна выбраться. А следующие кадры показывают сражения, поиски оружие, паразитов и так далее.

Returnal выйдет 30 апреля эксклюзивно на PlayStation 5.

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